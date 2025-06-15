ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 17:20

«Нашли спустя три дня»: Раскрыты детали смерти звезды «Каменская» Ульянова

Актёра из «Каменской» Ульянова нашли спустя три дня после его смерти

Актёр Павел Ульянов. Обложка © Кадр из сериала «Мошенники», режиссер Виталий Москаленко, сценарист Виталий Москаленко / Kino-teatr

Актёр Павел Ульянов. Обложка © Кадр из сериала «Мошенники», режиссер Виталий Москаленко, сценарист Виталий Москаленко / Kino-teatr

Тело российского актёра Павла Ульянова обнаружили спустя несколько дней после его смерти. Об этом сообщил его знакомый Александр Филин.

«Он умер 9 или 10 июня, нашли 12 июня. Если бы он жил не один, кто-то был рядом, то его, может, успели бы спасти», — поделился он в разговоре с AиФ.

Умер оператор Емельяновс, снявший советскую комедию «Три плюс два»
Умер оператор Емельяновс, снявший советскую комедию «Три плюс два»

Напомним, Павел Ульянов ушёл из жизни в возрасте 61 года. Он дебютировал в кино в 1990-х годах и за свою карьеру принял участие в десятках кинокартин и сериалов. Среди наиболее известных его работ — роли в фильмах «Воровка», «Зверобой», а также в популярных телевизионных проектах, таких как «Каменская» и «Марш Турецкого». Последний раз актёр появился на экране в 2022 году, исполнив роль шведского генерала в режиссерской версии приключенческого фильма «Слуга государев».

Александра Мышляева
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar