«Нашли спустя три дня»: Раскрыты детали смерти звезды «Каменская» Ульянова

«Он умер 9 или 10 июня, нашли 12 июня. Если бы он жил не один, кто-то был рядом, то его, может, успели бы спасти», — поделился он в разговоре с AиФ.

Напомним, Павел Ульянов ушёл из жизни в возрасте 61 года. Он дебютировал в кино в 1990-х годах и за свою карьеру принял участие в десятках кинокартин и сериалов. Среди наиболее известных его работ — роли в фильмах «Воровка», «Зверобой», а также в популярных телевизионных проектах, таких как «Каменская» и «Марш Турецкого». Последний раз актёр появился на экране в 2022 году, исполнив роль шведского генерала в режиссерской версии приключенческого фильма «Слуга государев».