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15 июня, 17:39

Украинцы обклеили себя миллионом долларов и попытались уехать в Румынию

Digi 24: Пара из Украины попыталась провезти в Румынию $1,4 млн под одеждой

Изъятые доллары. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yagoda.M

Изъятые доллары. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yagoda.M

Украинская пара пыталась провезти в Румынию 1,4 млн долларов, спрятав деньги под одеждой. Об инциденте сообщает румынское издание Digi 24.

В Румынии задержали пару из Украины при попытке пронести через границу 1,4 миллиона долларов. Видео © X / Poliția de Frontieră

14 июня на пункте пропуска Вама Сырет пограничники обнаружили у мужчины 810 тысяч долларов, а у женщины — 590 тысяч. Купюры контрабандисты приклеили к телу.

Нарушителям выписали штрафы по 15 тысяч леев (около 3,4 тысячи долларов) на каждого. При этом таможенники изъяли всю сумму контрабанды.

Украинец за 4 дня перешёл Карпаты и укрылся в Румынии, дабы избежать мобилизации
Украинец за 4 дня перешёл Карпаты и укрылся в Румынии, дабы избежать мобилизации

Ранее сообщалось что детектив украинского нацагентства по борьбе с коррупцией по фамилии Аршавин сбежал в Румынию. Он смог избежать официальных пограничных пунктов.

Юрий Лысенко
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