Украинцы обклеили себя миллионом долларов и попытались уехать в Румынию

Украинская пара пыталась провезти в Румынию 1,4 млн долларов, спрятав деньги под одеждой. Об инциденте сообщает румынское издание Digi 24.

В Румынии задержали пару из Украины при попытке пронести через границу 1,4 миллиона долларов. Видео © X / Poliția de Frontieră

14 июня на пункте пропуска Вама Сырет пограничники обнаружили у мужчины 810 тысяч долларов, а у женщины — 590 тысяч. Купюры контрабандисты приклеили к телу.

Нарушителям выписали штрафы по 15 тысяч леев (около 3,4 тысячи долларов) на каждого. При этом таможенники изъяли всю сумму контрабанды.