Подросток повесил на фасад магазина в Казахстане табличку «Русским не место»

В казахстанском городе Уральск (казахское название — Орал) один из магазинов установил светодиодное табло с оскорбительной надписью: «Русским не место в Орале». Этот инцидент вызвал широкий резонанс после того, как видео с вывеской разлетелось по соцсетям.

Несмотря на то, что точка в тот момент не работала, табло оставалось включённым. Спустя несколько часов надпись была удалена.

Провокационная надпись в казахстанском Уральске. Фото © VK / Nikolai Perepyolkin

В акимате (мэрии) Уральска сообщили, что автором вывески стал несовершеннолетний. Его родителей уже привлекли к административной ответственности. С владельцами магазина провели работу по усилению мер безопасности. По словам местных властей, подобного рода провокации недопустимы и будут пресекаться в строгом соответствии с законом.