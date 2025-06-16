Подросток повесил на фасад магазина в Казахстане табличку «Русским не место»
В казахстанском городе Уральск (казахское название — Орал) один из магазинов установил светодиодное табло с оскорбительной надписью: «Русским не место в Орале». Этот инцидент вызвал широкий резонанс после того, как видео с вывеской разлетелось по соцсетям.
Несмотря на то, что точка в тот момент не работала, табло оставалось включённым. Спустя несколько часов надпись была удалена.
Провокационная надпись в казахстанском Уральске. Фото © VK / Nikolai Perepyolkin
В акимате (мэрии) Уральска сообщили, что автором вывески стал несовершеннолетний. Его родителей уже привлекли к административной ответственности. С владельцами магазина провели работу по усилению мер безопасности. По словам местных властей, подобного рода провокации недопустимы и будут пресекаться в строгом соответствии с законом.
Ранее Life.ru сообщал, что казахстанского блогера Темирлана Енсебека приговорили к пяти годам лишения свободы за размещение в Сети песни с оскорбительными выражениями в адрес русских. Трек под названием «Йоу, орыстар» (что означает «Эй, русские») содержал нецензурную лексику и националистические высказывания в отношении русскоязычных граждан.
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