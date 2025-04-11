В Казахстане суд приговорил блогера к пяти годам за оскорбление русских

Казахстанского блогера Темирлана Енсебека осудили на пять лет за публикацию в Интернете песни, содержащей оскорбительные слова в адрес русских, сообщает пресс-служба Алматинского городского суда. Данная композиция под названием «Йоу, орыстар» (что переводится как «Йоу, русские») включает в себя ненормативную лексику и шовинистические высказывания, направленные против русскоязычного населения.

«В Наурызбайском районном суде города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Т. Е., обвиняемого в разжигании национальной розни с использованием социальных сетей (часть первая статьи 174 Уголовного кодекса)», — подчеркнули в инстанции.

Согласно материалам следствия, обвиняемый опубликовал в соцсети пост, в котором использовалась музыкальная композиция с текстом, содержащим грубую ненормативную лексику, направленную на публичное оскорбление национального достоинства представителей другой этнической группы.