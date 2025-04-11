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Регион
11 апреля, 18:27

В Казахстане суд приговорил блогера к пяти годам за оскорбление русских

Казахстанского блогера Темирлана Енсебека осудили на пять лет за публикацию в Интернете песни, содержащей оскорбительные слова в адрес русских, сообщает пресс-служба Алматинского городского суда. Данная композиция под названием «Йоу, орыстар» (что переводится как «Йоу, русские») включает в себя ненормативную лексику и шовинистические высказывания, направленные против русскоязычного населения.

«В Наурызбайском районном суде города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Т. Е., обвиняемого в разжигании национальной розни с использованием социальных сетей (часть первая статьи 174 Уголовного кодекса)», — подчеркнули в инстанции.

Согласно материалам следствия, обвиняемый опубликовал в соцсети пост, в котором использовалась музыкальная композиция с текстом, содержащим грубую ненормативную лексику, направленную на публичное оскорбление национального достоинства представителей другой этнической группы.

По результатам заседания, анализа материалов дела и позиций сторон Енсебека признали виновным в совершении преступления. Суд вынес решение о наказании в виде пяти лет ограничения свободы с запретом на осуществление определенной деятельности. При этом во время судебного процесса блогер не признал свою вину.

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Ранее Life.ru сообщал, что суд оставил в силе приговор Никите Журавелю, осуждённому на 14 лет за государственную измену и сожжение Корана. Апелляционное заседание проходило в Волгоградском областном суде. Напомним, 25 ноября суд приговорил Журавля к 13 годам и 6 месяцам заключения в колонии строгого режима. Согласно информации, предоставленной Генеральной прокуратурой РФ, в марте прошлого года он вышел на контакт с сотрудниками СБУ и предложил им свои услуги.

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Shutterstock / FOTODOM / Aerial Mike

Александра Мышляева
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