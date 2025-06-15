Эвакуированные из Ирана российские учёные едут в аэропорт Баку, откуда вернутся на родину

Российская делегация учёных, состоящая из 14 человек, успешно пересекла ирано-азербайджанскую границу и теперь находится в безопасности. Об этом сообщила профессор МГИМО и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко.

Элина Сидоренко — о состоянии эвакуированных из Ирана российских учёных. Видео © Telegram / SHOT

Профессор отметила, что группа направляется в аэропорт Баку, откуда вскоре отправится прямым рейсом в Россию.

«Дорогие друзья. Я нахожусь на территории Азербайджана. Российское посольство делает всё, что возможно. Российская делегация оперативно переходит границу», — сказала Сидоренко в видеообращении, которое публикует телеграм-канал SHOT.