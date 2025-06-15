«Узнаёт новости из прошлогодних газет?»: Захарова высмеяла Мерца за надежды на новые санкции
Захарова заподозрила, что Мерц узнаёт новости из прошлогодних газет
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что новые антироссийские санкции могут быть приняты на саммите ЕС в конце июня. Дипломат с иронией отметила, что немецкий политик должно быть читает прошлогодние газеты.
«Мерц рассчитывает на принятие решения по санкциям против России на саммите ЕС. Он о происходящем в мире узнаёт из прошлогодней газеты, которой набиты летние ботинки?» — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Ранее во Франции понадеялись на принятие 18-го пакета с одними из «самых мощных санкций» против России. Основная цель рестрикций, на которых настаивает Париж, — добиться от Москвы согласия на перемирие в Украине на срок не менее 30 дней.