Air Arabia с 16 июня планирует возобновить вывоз российских туристов из ОАЭ
Самолёт. Обложка © unsplash.com / Shawn Rain
Авиакомпания Air Arabia намерена вернуться к перевозкам пассажиров из Объединённых Арабских Эмиратов в Россию на следующей неделе. Об этом сообщила Росавиация.
«Первые рейсы могут быть выполнены уже в понедельник, 16 июня», — заявил представитель Росавиации Артём Кореняко.
В первую очередь планируется транспортировка туристов из ОАЭ, чьи перелёты были отменены в предыдущие дни. При этом авиакомпания сообщила на сайте, что до 16 числа продлила отмену рейсов в Россию.
Напомним, перебои в авиасообщении затронули почти 10 тысяч россиян в Эмиратах. Закрытие воздушного пространства над Ираном из-за израильских обстрелов привело к отмене и переносу рейсов.