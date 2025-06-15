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15 июня, 20:01

Air Arabia с 16 июня планирует возобновить вывоз российских туристов из ОАЭ

Самолёт. Обложка © unsplash.com / Shawn Rain

Самолёт. Обложка © unsplash.com / Shawn Rain

Авиакомпания Air Arabia намерена вернуться к перевозкам пассажиров из Объединённых Арабских Эмиратов в Россию на следующей неделе. Об этом сообщила Росавиация.

«Первые рейсы могут быть выполнены уже в понедельник, 16 июня», — заявил представитель Росавиации Артём Кореняко.

В первую очередь планируется транспортировка туристов из ОАЭ, чьи перелёты были отменены в предыдущие дни. При этом авиакомпания сообщила на сайте, что до 16 числа продлила отмену рейсов в Россию.

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Напомним, перебои в авиасообщении затронули почти 10 тысяч россиян в Эмиратах. Закрытие воздушного пространства над Ираном из-за израильских обстрелов привело к отмене и переносу рейсов.

Юния Ларсон
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