Air Arabia с 16 июня планирует возобновить вывоз российских туристов из ОАЭ

Авиакомпания Air Arabia намерена вернуться к перевозкам пассажиров из Объединённых Арабских Эмиратов в Россию на следующей неделе. Об этом сообщила Росавиация.

«Первые рейсы могут быть выполнены уже в понедельник, 16 июня», — заявил представитель Росавиации Артём Кореняко.

В первую очередь планируется транспортировка туристов из ОАЭ, чьи перелёты были отменены в предыдущие дни. При этом авиакомпания сообщила на сайте, что до 16 числа продлила отмену рейсов в Россию.