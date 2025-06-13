Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с эмиратским коллегой Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Главы внешнеполитических ведомств условились о продолжении контактов, подтвердив готовность Москвы и Абу-Даби содействовать усилиям по созданию условий для поступательного движения к миру и безопасности на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.