ПСЖ и «Бавария» стартовали с крупных побед на клубном чемпионате мира в США

Французский ПСЖ обыграл испанский «Атлетико» в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира, который проходит в США. Встреча на стадионе в городе Пасадена, штат Калифорния, завершилась со счётом 4:0.

Голами отметились Фабиан Руис (19-я минута), Витинья (45+1), Сенни Меюлю (87) и Ли Кан Ин (90+7, с пенальти). На 78-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник мадридцев Клеман Лангле. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провёл игру на скамейке запасных.

В другом матче немецкая «Бавария» разгромила новозеландский «Окленд Сити» со счётом 10:0. Стоит отметить, что соперник мюнхенцев имеет любительский статус.