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15 июня, 21:35

ПСЖ и «Бавария» стартовали с крупных побед на клубном чемпионате мира в США

ПСЖ разгромил «Атлетико» на клубном чемпионате мира в США

ПСЖ «Атлетико» в матче клубного чемпионата мира. разгромил Обложка © X / Paris Saint-Germain

ПСЖ «Атлетико» в матче клубного чемпионата мира. разгромил Обложка © X / Paris Saint-Germain

Французский ПСЖ обыграл испанский «Атлетико» в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира, который проходит в США. Встреча на стадионе в городе Пасадена, штат Калифорния, завершилась со счётом 4:0.

Голами отметились Фабиан Руис (19-я минута), Витинья (45+1), Сенни Меюлю (87) и Ли Кан Ин (90+7, с пенальти). На 78-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник мадридцев Клеман Лангле. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провёл игру на скамейке запасных.

В другом матче немецкая «Бавария» разгромила новозеландский «Окленд Сити» со счётом 10:0. Стоит отметить, что соперник мюнхенцев имеет любительский статус.

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Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля. Финал состоится на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

Напомним, что ПСЖ приехал на турнир в статусе действующего победителя Лиги чемпионов — 31 мая парижане разгромили в финале миланский «Интер» со счетом 5:0. Сафонов стал первым российским голкипером, выигравшим этот престижный трофей, и даже привозил кубок в Москву.

Артур Лапсаков
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