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15 июня, 23:32

Взрывы от работы ПВО прогремели над Орлом

Несколько взрывов прогремели над городом Орёл. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал SHOT.

Взрывы от работы ПВО над Орлом. Видео © Telegram / SHOT

Местные жители рассказали, что слышали минимум четыре взрыва над городом. Также люди видели несколько вспышек в небе в районе местной нефтебазы. В данный момент официальной информации о возможных разрушениях и других последствиях на земле нет.

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Ранее Life.ru рассказывал, что вечером 15 июня над Белгородской областью за полчаса сбили девять украинских беспилотников. Российские военные отражали атаку с 21:40 до 22:10 по московскому времени.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Лия Мурадьян
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