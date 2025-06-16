Взрывы от работы ПВО прогремели над Орлом
Несколько взрывов прогремели над городом Орёл. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал SHOT.
Взрывы от работы ПВО над Орлом. Видео © Telegram / SHOT
Местные жители рассказали, что слышали минимум четыре взрыва над городом. Также люди видели несколько вспышек в небе в районе местной нефтебазы. В данный момент официальной информации о возможных разрушениях и других последствиях на земле нет.
Ранее Life.ru рассказывал, что вечером 15 июня над Белгородской областью за полчаса сбили девять украинских беспилотников. Российские военные отражали атаку с 21:40 до 22:10 по московскому времени.
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