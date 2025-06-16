Оригинальность, а не скупердяйство: Life.ru узнал еврейские лайфхаки бюджетных свиданий летом

Когда на свидание пойти хочется, а денег на ресторан и кино не хватает, можно воспользоваться эффективными советами. Их в беседе с Life.ru перечислил личный финансовый консультант Александр Патешман. По его словам, в эпоху экономии креативность выходит на первый план, и даже небольшая сумма может стать ключом к романтическому вечеру.

Зачастую у молодёжи не хватает денег на походы в рестораны и дорогие развлечения. А сводить девушку на свидание всё-таки хочется, и сделать это можно бюджетно. Александр Патешман Финансовый консультант

Эксперт посоветовал обратить внимание на заведения с фиксированной ценой за блюда. Там ты всегда можешь понять, какой итоговый чек выйдет. По мнению нашего собеседника, важно использовать все возможности, которые предлагает город.

«Можно схитрить, сказать, что у тебя день рождения, и тебе ещё кусок торта подарят бесплатно. Всё равно дату рождения никто не проверяет. Но это только в том случае, если ты сможешь девушке продать этот трюк как некую твою оригинальность, а не как скупердяйство, надо иметь в виду», – отметил консультант.

Прогулки по рекам, летние кинотеатры под открытым небом и даже психологические игры могут стать отличным вариантом для свидания. Патешман также посоветовал не пренебрегать возможностью лучше узнать свою спутницу.

«Я здесь рекомендую, вот именно сейчас еврейский лайфхак, взять её на свидание в какую-нибудь психологическую игру: бункер либо мафия. Таких клубов сейчас много, и посмотреть, как девушка себя ведёт в незнакомой компании, когда есть какие-то психологические моменты, насколько она начинает нервничать», – подчеркнул он.

В завершении эксперт отметил, что даже небольшие знаки внимания, такие как заказ любимой песни у уличного музыканта за 100-200 рублей, могут произвести неизгладимое впечатление.

«Поэтому очень недорого и необычно можно сейчас впечатлить свою девушку. Значительно дешевле, чем это было раньше», – заключил Александр Патешман.