Новые правила расчёта среднего заработка в России вступят в силу 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу новый порядок расчёта среднего заработка для выхода на пенсию и отпускных. Теперь компании будут умножать средний дневной заработок на среднее количество рабочих дней в месяц.

В новом документе прописано, что для расчёта выходного пособия средний месячный заработок вычисляют, умножая средний дневной заработок на среднее количество рабочих дней. Речь идёт о рабочих днях в течение одного месяца, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительственные документы.

Для ситуаций с суммированным учётом рабочего времени за длительный период действуют другие правила. Здесь нужно умножить средний почасовой заработок на среднее число рабочих часов в месяце.