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16 июня, 01:32

Новые правила расчёта среднего заработка в России вступят в силу 1 сентября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу новый порядок расчёта среднего заработка для выхода на пенсию и отпускных. Теперь компании будут умножать средний дневной заработок на среднее количество рабочих дней в месяц.

В новом документе прописано, что для расчёта выходного пособия средний месячный заработок вычисляют, умножая средний дневной заработок на среднее количество рабочих дней. Речь идёт о рабочих днях в течение одного месяца, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительственные документы.

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Для ситуаций с суммированным учётом рабочего времени за длительный период действуют другие правила. Здесь нужно умножить средний почасовой заработок на среднее число рабочих часов в месяце.

Ранее Life.ru сообщал, что с 1 августа 2025 года вступает в силу закон, дающий гражданам право блокировать нежелательные массовые рассылки. Отказаться от спам-сообщений и массовых звонков можно будет через личный кабинет мобильного оператора или специальное приложение.

Лия Мурадьян
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