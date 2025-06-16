В России запустили рейтинг уровня трудоустройства выпускников учебных заведений

С 15 июня 2025 года в России начал функционировать национальный рейтинг уровня трудоустройства выпускников образовательных организаций. Этот инструмент позволит оценить востребованность на рынке труда людей, получивших высшее или среднее специальное образование, и сравнить их с выпускниками других учебных заведений.

Создание рейтинга стало возможным благодаря совместной работе Министерства труда, Министерства образования и науки, а также Министерства просвещения. Инициатива была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным во время Петербургского международного экономического форума ещё в 2023 году и является частью нацпроекта «Кадры».

Рейтинг основывается на реальных показателях трудоустройства: он учитывает уровень занятости выпускников через два года после окончания учёбы и их медианную зарплату. Важно отметить, что в рейтинг не входят такие аспекты, как научный вклад вузов и колледжей или качество студенческой жизни. Показатели формируются на основе данных Рособрнадзора, Социального фонда и информации о занятости и заработной плате.

Рейтинги представлены по численности выпускников, разделяясь на группы выше и ниже медианы. Это позволяет выделить эффективные учебные заведения, даже если они принимают относительно небольшое количество студентов, пишут «Известия».