В США арестовали подозреваемого в убийстве депутата от демократов и её мужа

В штате Миннесота в США задержали мужчину, который подозревается в убийстве депутата-демократа Мелиссы Хортман и её мужа Марка. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на местную полицию.

Подозреваемым оказался 57-летний Вэнс Лютер Болтер. Полиция выследила его в лесополосе на территории штата. По данным правоохранителей, Болтер застрелил Хортман и её супруга в ночь на 14 июня. В этот же вечер он напал на сенатора-демократа Джона Хоффмана и его жену.