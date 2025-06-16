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16 июня, 04:36

В США арестовали подозреваемого в убийстве депутата от демократов и её мужа

Подозреваемый в убийстве депутата и её мужа в Миннесоте Вэнс Болтер. Обложка © X / MnDPS_DPS

Подозреваемый в убийстве депутата и её мужа в Миннесоте Вэнс Болтер. Обложка © X / MnDPS_DPS

В штате Миннесота в США задержали мужчину, который подозревается в убийстве депутата-демократа Мелиссы Хортман и её мужа Марка. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на местную полицию.

Подозреваемым оказался 57-летний Вэнс Лютер Болтер. Полиция выследила его в лесополосе на территории штата. По данным правоохранителей, Болтер застрелил Хортман и её супруга в ночь на 14 июня. В этот же вечер он напал на сенатора-демократа Джона Хоффмана и его жену.

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Напомним, депутат законодательного собрания Мелисса Хортман и её муж были убиты в собственном доме. Губернатор Миннесоты Тим Уолз назвал произошедшее «актом целенаправленного политического насилия». Сенатор Джон Хоффман и его супруга были экстренно прооперированы. Расследование дела продолжается.

Лия Мурадьян
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