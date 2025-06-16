«Подходи, бери, катайся»: ВСУ оставили заминированный самокат перед отступлением

При разминировании территорий Курской области российские инженеры-сапёры обнаружили необычную и крайне опасную находку – взрывное устройство, искусно спрятанное внутри обычного самоката. Об этом сообщил специалист с позывным Малой, слова которого приводит Минобороны России.

На первый взгляд предмет не вызывал подозрений. Однако внимательный осмотр выявил едва заметную трещину, сквозь которую проглядывали провода.

«Лежал невзрачный самокат. Подходи, бери, катайся. Но в нём была трещина, через которую были обнаружены провода внутренние. И при подробном обследовании самоката, мы увидели, что внутри находились взрывчатые вещества», — рассказал военнослужащий.

Минобороны России уточняет, что при очистке труднодоступных участков местности активно используется роботизированный комплекс «Сталкер», способный обезвреживать различные типы мин. Инженерные подразделения продолжают планомерную очистку освобождённых населённых пунктов Курской области от минно-взрывных устройств и самодельных ловушек, оставленных украинскими боевиками.