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16 июня, 06:34

«Нужен шаг вверх»: Орешкин рассказал о поиске новой модели роста экономики России

Орешкин: Нынешняя модель роста экономики России исчерпана, нужен шаг вверх

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MaxZolotukhin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MaxZolotukhin

Текущая модель экономического роста России себя исчерпала и необходим переход к новому этапу развития. Обсуждение новых стратегий станет ключевой темой Петербургского международного экономического форума. Об этом заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин в разговоре с «Экспертом».

«В последние годы мы наблюдаем активный экономический рост. Россия стала первой экономикой Европы и четвёртой в мире, если оценивать по паритету покупательной способности. Но этот рывок в значительной степени произошёл благодаря тому, что был активизирован спящий, незадействованный потенциал экономики. Прежде всего кадровый и производственный. Эта модель роста себя исчерпала», — подчеркнул Орешкин.

На данный момент в России достигнут минимальный уровень безработицы среди крупных стран, а производственные мощности работают на пределе. Для дальнейшего роста стране необходим переход на новый технологический и организационный уровень. Орешкин выделил платформизацию экономики как важный драйвер роста, отметив её влияние на создание рабочих мест. Такая общемировая тенденция особенно ярко проявилась в России благодаря развитию технологий.

Говоря о регулировании новых экономических платформ, Орешкин подчеркнул необходимость баланса между установлением правил и поддержанием пространства для инноваций. Он считает, что умеренное регулирование способствует положительному влиянию платформ на экономику, при этом важно избегать чрезмерного контроля.

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Наталья Афонина
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