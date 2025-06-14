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Регион
14 июня, 07:25

Россия стала четвёртой в топе экономик мира с наименьшей зависимостью от импорта

Обложка © freepik / pressfoto

Обложка © freepik / pressfoto

Российская экономика оказалась четвёртой в мировом рейтинге по показателям наименьшей зависимости от импорта. Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на информацию от национальных статслужб за 2024 год.

В ходе исследования было изучено соотношение стоимости импорта товаров в 2024 году к ВВП у 25 стран с наибольшим номинальным размером экономики. Больше всего, как выяснилось, на поставки из-за рубежа полагается Бельгия, их доля составляет 55,4% ВВП страны. При этом средний показатель зависимости от иностранной продукции составил 25,3%. У России данная цифра практически в два раза меньше — 13%.

Опережают нашу страну только Аргентина (9,6%), США (11,2%) и Бразилия (12,6%). Следом за Россией идёт Китай (13,8% ВВП), который и замыкает пятёрку лидеров. Примечательно, что все указанные государства продемонстрировали высокую независимость от импорта в сфере продовольствия. Также в десятку вошли такие страны, как Индонезия (16,2%), Австралия (16,5%), Япония (18,5%), Индия (18,6%) и Саудовская Аравия (20,1%).

А вот лидерами антирейтинга выступают Бельгия (55,4%) и Нидерланды (50,2%). Оба государства меньше всего производят собственной продукции и в основном закупают товары за рубежом, что делает их зависимыми от мировых экономических процессов.

Россия почти догнала Китай по независимости от экспорта
Россия почти догнала Китай по независимости от экспорта

Ранее министр финансов Антон Силуанов отметил, что российская экономика, несмотря на недавние трудности и сложные экономические условия, проявляет признаки устойчивости и адаптировалась к различным потрясениям. И даже впервые после начала СВО наша страна получила суверенный кредитный рейтинг от CCXI. Агентство позитивно оценивает денежно-кредитную политику российских властей.

Татьяна Миссуми
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