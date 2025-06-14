Россия стала четвёртой в топе экономик мира с наименьшей зависимостью от импорта

Российская экономика оказалась четвёртой в мировом рейтинге по показателям наименьшей зависимости от импорта. Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на информацию от национальных статслужб за 2024 год.

В ходе исследования было изучено соотношение стоимости импорта товаров в 2024 году к ВВП у 25 стран с наибольшим номинальным размером экономики. Больше всего, как выяснилось, на поставки из-за рубежа полагается Бельгия, их доля составляет 55,4% ВВП страны. При этом средний показатель зависимости от иностранной продукции составил 25,3%. У России данная цифра практически в два раза меньше — 13%.

Опережают нашу страну только Аргентина (9,6%), США (11,2%) и Бразилия (12,6%). Следом за Россией идёт Китай (13,8% ВВП), который и замыкает пятёрку лидеров. Примечательно, что все указанные государства продемонстрировали высокую независимость от импорта в сфере продовольствия. Также в десятку вошли такие страны, как Индонезия (16,2%), Австралия (16,5%), Япония (18,5%), Индия (18,6%) и Саудовская Аравия (20,1%).