Три дома получили повреждения в Орле при массированной атаке 11 дронов ВСУ

Два многоквартирных и один частный дом получили повреждения в Орле в результате ночной массированной атаки 11 дронов ВСУ. Пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Ночью Орловская область вновь подверглась массированной атаке. Нашими силами и средствами ПВО и РЭБ были уничтожены 11 вражеских БПЛА. В результате падения обломков и боевых частей в городе Орле повреждено остекление в двух многоквартирных и одном частном домах, а также в торговом павильоне», – уточнил глава региона.

Также БПЛА пробил крышу ангара одного из коммерческих предприятий. На месте происшествия работают представители МЧС и правоохранительные органы, добавил губернатор.