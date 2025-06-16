Появилось видео из посольства США в Тель-Авиве после попадания иранских ракет

Отделение американского посольства в Тель-Авиве получило повреждения в результате ракетного обстрела вблизи комплекса. Как сообщил посол США в Израиле Майк Хакаби в соцсети Х, сотрудники не пострадали.

Последствия удара по американскому консульству в Тель-Авиве. Видео © ForumStrategic

«Посольство и консульство США в Израиле официально останутся закрытыми сегодня, поскольку требование оставаться в укрытиях всё ещё действует. Есть некоторые незначительные повреждения в результате попадания иранских ракет в район филиала посольства в Тель-Авиве, но среди персонала пострадавших нет», — написал Хакаби.

На сайте дипмиссии размещено сообщение, что в связи с текущей ситуацией и продолжающимся конфликтом между Израилем и Ираном, сотрудникам посольства и их семьям предписано оставаться в безопасных местах и рядом со своими домами до дальнейших указаний. Посольство также сообщило, что в настоящее время не имеет возможности эвакуировать американских граждан или оказывать им прямую помощь в выезде из Израиля.