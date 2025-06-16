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16 июня, 07:30

Собака привела к телам загадочно пропавших отца и сына на кладбище под Москвой

В Подмосковье нашли мёртвыми на кладбище отца с сыном, пропавших без вести

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bearok

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bearok

В воскресенье вечером в Дмитровском округе Подмосковья, на территории кладбища деревни Сысоево были обнаружены тела двух мужчин. Жертвами оказались 53-летний житель деревни Муравьёво и его 30-летний сын, пропавшие без вести ещё 12 июня. Об этом сообщает сайт MK.Ru.

Отец и сын покинули свой дом несколько дней назад, и с тех пор их никто не видел. Единственной, кто вернулся из того рокового похода, стала их белая овчарка. Собака сама нашла дорогу домой. Примечательно, что вернулась она с перегрызенным поводком, что стало немым свидетельством произошедшего.

Причины и обстоятельства гибели мужчин остаются неясными. Следствие ведёт активную работу по выяснению всех деталей этой зловещей находки.

По предварительным данным, их никто не убивал. Отец и сын проходили лечение в рехабе, но самовольно его покинули. Они отправились скитаться по лесу, заблудились и увязли в болоте. Территориальные органы ГСУ СКР по Московской области ведут проверку.

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Ранее в Финском заливе туристы с катера заметили тело 17-летней девочки, которая исчезла в марте после скандала с отцом. Она расстроенная ушла тогда из дома и больше не вернулась. Всё это время её искал весь Санкт-Петербург.

Владимир Озеров
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