Взрывная волна от ракетных ударов достигла квартир российских дипломатов в Израиле
Посол Викторов: Взрывная волна выбила стёкла в квартирах дипломатов РФ в Израиле
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В Израиле взрывная волна разбила стёкла в квартирах работников российского посольства, инцидент произошёл в ночь на 16 июня. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов телеканалу «Россия-24». Он подчеркнул, что прямых прилётов по зданию дипмиссии не было.
«В эту ночь в квартирах нескольких сотрудников нашего посольства вылетели стёкла из-за взрывной волны. Прямых попаданий, к счастью, не было, но такие неприятные вещи случились», — пояснил Викторов.
Напомним, взаимные обстрелы Израиля и Ирана продолжаются, начиная с 13 июня. В ночь на 16 июня отделение американского посольства в Тель-Авиве также получило повреждения в результате ракетного удара. Пострадавших нет. В дипмиссии США сообщили, что в настоящее время не имеют возможности эвакуировать американских граждан или оказывать им прямую помощь с выездом из Израиля.