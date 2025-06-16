ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 08:03

Взрывная волна от ракетных ударов достигла квартир российских дипломатов в Израиле

Посол Викторов: Взрывная волна выбила стёкла в квартирах дипломатов РФ в Израиле

Обложка © freepik / vecstock

Обложка © freepik / vecstock

В Израиле взрывная волна разбила стёкла в квартирах работников российского посольства, инцидент произошёл в ночь на 16 июня. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов телеканалу «Россия-24». Он подчеркнул, что прямых прилётов по зданию дипмиссии не было.

«В эту ночь в квартирах нескольких сотрудников нашего посольства вылетели стёкла из-за взрывной волны. Прямых попаданий, к счастью, не было, но такие неприятные вещи случились», — пояснил Викторов.

Шииты угрожают напасть на военные базы США по всему Ближнему Востоку
Шииты угрожают напасть на военные базы США по всему Ближнему Востоку

Напомним, взаимные обстрелы Израиля и Ирана продолжаются, начиная с 13 июня. В ночь на 16 июня отделение американского посольства в Тель-Авиве также получило повреждения в результате ракетного удара. Пострадавших нет. В дипмиссии США сообщили, что в настоящее время не имеют возможности эвакуировать американских граждан или оказывать им прямую помощь с выездом из Израиля.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar