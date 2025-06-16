Взрывная волна от ракетных ударов достигла квартир российских дипломатов в Израиле

В Израиле взрывная волна разбила стёкла в квартирах работников российского посольства, инцидент произошёл в ночь на 16 июня. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов телеканалу «Россия-24». Он подчеркнул, что прямых прилётов по зданию дипмиссии не было.

«В эту ночь в квартирах нескольких сотрудников нашего посольства вылетели стёкла из-за взрывной волны. Прямых попаданий, к счастью, не было, но такие неприятные вещи случились», — пояснил Викторов.