Шииты угрожают напасть на военные базы США по всему Ближнему Востоку

Иракская шиитская группировка «Кетаиб Хезболла» выступила с угрозой атаковать американские базы в регионе, если США предпримут какие-либо враждебные действия в отношении Ирана в интересах Израиля. Об этом говорится в заявлении её лидера Абу Хусейна аль-Хмидави.

«В то время как Иран мужественно и стойко противостоит сионистской агрессии, мы внимательно следим за передвижениями американской вражеской армии в регионе. Если Америка вмешается в войну, мы без колебаний будем действовать прямо против её интересов и баз, разбросанных по всему региону», — отметил лидер группировки.