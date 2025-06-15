Шииты угрожают напасть на военные базы США по всему Ближнему Востоку
Шиитская группировка «Кетаиб Хезболла» пригрозила напасть на базы США в Ираке
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Иракская шиитская группировка «Кетаиб Хезболла» выступила с угрозой атаковать американские базы в регионе, если США предпримут какие-либо враждебные действия в отношении Ирана в интересах Израиля. Об этом говорится в заявлении её лидера Абу Хусейна аль-Хмидави.
«В то время как Иран мужественно и стойко противостоит сионистской агрессии, мы внимательно следим за передвижениями американской вражеской армии в регионе. Если Америка вмешается в войну, мы без колебаний будем действовать прямо против её интересов и баз, разбросанных по всему региону», — отметил лидер группировки.
Он обратился к правительству Ирака с призывом не допустить дальнейшую эскалацию конфликта, закрыть американское посольство и вывести из страны американские войска, утверждая, что их присутствие подрывает безопасность Ирака и стабильность на Ближнем Востоке.
Ранее Израиль уже обратился к США за помощью в борьбе против Ирана. Пока что в Белом доме отвергают все сообщения об участии страны в атаках по иранским городам. Тегеран уже предупредил, что направит свои ракеты на Штаты, Францию и Британию, если те будут помогать Тель-Авиву.