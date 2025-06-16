«Мы тут играем в викторину»: Шеф Пентагона опозорился после вопроса о географии России
Шеф Пентагона Пит Хегсет не смог объяснить, где находится Калининград
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Во время недавнего слушания в Конгрессе глава Пентагона Пит Хегсет продемонстрировал поразительные пробелы в своих знаниях по географии. Отвечая на вопросы конгрессмена Юджина Виндмана, министр обороны США не смог объяснить, где находится Калининград.
«Похоже, мы тут с вами играем в викторину», — попытался отшутиться Хегсет.
Ему не удалось отыграться, блеснув познаниями и на вопросе про Сувалкский коридор — стратегически важный участок на границе Польши и Литвы, соединяющий Калининградскую область с Беларусью. Министр лишь предложил конгрессмену самому рассказать о нём. Этот стокилометровый отрезок земли считается потенциальной горячей точкой, критически важной для безопасности НАТО.
На самом деле, в этом нет ничего удивительного, ведь больше половины американцев понятия не имеют даже о том, где находится Украина. Пит Хегсет, вероятно, не самый одарённый географ, но зато он очень любит свою супругу Дженнифер, которую таскает с собой даже на секретные встречи, где обсуждается судьба целых народов. Ей там, разумеется, быть не положено.