«Мы тут играем в викторину»: Шеф Пентагона опозорился после вопроса о географии России

Во время недавнего слушания в Конгрессе глава Пентагона Пит Хегсет продемонстрировал поразительные пробелы в своих знаниях по географии. Отвечая на вопросы конгрессмена Юджина Виндмана, министр обороны США не смог объяснить, где находится Калининград.

«Похоже, мы тут с вами играем в викторину», — попытался отшутиться Хегсет.

Ему не удалось отыграться, блеснув познаниями и на вопросе про Сувалкский коридор — стратегически важный участок на границе Польши и Литвы, соединяющий Калининградскую область с Беларусью. Министр лишь предложил конгрессмену самому рассказать о нём. Этот стокилометровый отрезок земли считается потенциальной горячей точкой, критически важной для безопасности НАТО.