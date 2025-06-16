Авто всмятку: Место трагической гибели 20-кратного чемпиона по мотогонкам сняли на видео

Госавтоинспекция Башкортостана показала кадры с места ДТП, в котором погиб 20-кратный чемпион по мотогонкам на льду Николай Красников. Авария произошла в ночное время 16 июня в Кушнаренковском районе. Красников был за рулём легкового автомобиля.

ДТП в Башкирии. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана

Судя по кадрам, у Красникова было мало шансов выжить. Место водителя его машины полностью смято при столкновении с фурой. Грузовик тоже получил серьёзные повреждения в передней части, что говорит о большой силе фатального столкновения.