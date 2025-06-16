Авто всмятку: Место трагической гибели 20-кратного чемпиона по мотогонкам сняли на видео
Появилось видео с места гибели в Башкирии чемпиона мотокроссов Красникова
Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана
Госавтоинспекция Башкортостана показала кадры с места ДТП, в котором погиб 20-кратный чемпион по мотогонкам на льду Николай Красников. Авария произошла в ночное время 16 июня в Кушнаренковском районе. Красников был за рулём легкового автомобиля.
ДТП в Башкирии. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана
Судя по кадрам, у Красникова было мало шансов выжить. Место водителя его машины полностью смято при столкновении с фурой. Грузовик тоже получил серьёзные повреждения в передней части, что говорит о большой силе фатального столкновения.
Напомним, в ночь на 16 июня погиб Николай Красников, выдающийся уфимский мотогонщик, 20-кратный чемпион мира по мотогонкам на льду. Автокатастрофа произошла в Кушнаренковском районе Башкирии. Легковушка спортсмена столкнулась со встречными грузовиками «Газель» и «Ситрак».