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Регион
16 июня, 08:38

Военкор Сладков порассуждал, почему только российские военные массово носят балаклавы

Военкор Сладков: Солдаты ВСУ в отличие от военных ВС России не носят балаклавы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photo.ua

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photo.ua

Украинские бойцы не скрывают свои лица, в отличие от российских военных, которые часто носят балаклавы. Военный корреспондент Александр Сладков в своём Telegram-канале задался вопросом о причинах такого различия, отметив, что личность можно определить даже по глазам.

«Смысл закрывать рот и нос? Почему на блокпостах в тылу лица закрывают чаще, чем на фронте? Работа с людьми в масках, я так понимаю, мешает доверию к человеку с ружьём», — порассуждал российский военкор.

Сладков также добавил, что старается не брать интервью у военнослужащих, носящих балаклавы.

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Ранее Life.ru рассказал, что в Курской области киевские бойцы спрятали взрывное устройство внутри обычного самоката. Такой сюрприз обнаружили российские инженеры-сапёры. Изначально предмет не вызывал подозрений, но после внимательного осмотра была выявлена трещина, сквозь которую проглядывали провода.

Наталья Афонина
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