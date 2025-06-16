Военкор Сладков порассуждал, почему только российские военные массово носят балаклавы

Украинские бойцы не скрывают свои лица, в отличие от российских военных, которые часто носят балаклавы. Военный корреспондент Александр Сладков в своём Telegram-канале задался вопросом о причинах такого различия, отметив, что личность можно определить даже по глазам.

«Смысл закрывать рот и нос? Почему на блокпостах в тылу лица закрывают чаще, чем на фронте? Работа с людьми в масках, я так понимаю, мешает доверию к человеку с ружьём», — порассуждал российский военкор.

Сладков также добавил, что старается не брать интервью у военнослужащих, носящих балаклавы.