Авиакомпания Air Arabia приостановила регулярные рейсы в Россию до 20 июня

Авиакомпания Air Arabia объявила об отмене своих регулярных рейсов в Россию до 20 июня включительно. Эта информация размещена на официальном сайте компании.

«В связи со сложившейся ситуацией и закрытием воздушного пространства авиакомпания Air Arabia приостановила все полёты в Россию до пятницы 20 июня включительно», — говорится в сообщении.