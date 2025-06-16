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Регион
16 июня, 09:23

Авиакомпания Air Arabia приостановила регулярные рейсы в Россию до 20 июня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SLSK Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SLSK Photography

Авиакомпания Air Arabia объявила об отмене своих регулярных рейсов в Россию до 20 июня включительно. Эта информация размещена на официальном сайте компании.

«В связи со сложившейся ситуацией и закрытием воздушного пространства авиакомпания Air Arabia приостановила все полёты в Россию до пятницы 20 июня включительно», — говорится в сообщении.

Бюджетный перевозчик Air Arabia осуществляет рейсы из Шарджи, Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы в такие российские города, как Москва, Екатеринбург, Казань, Самара, Сочи и Уфа.

Авиакомпания Air Arabia аннулировала рейсы из четырёх российских городов
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Ранее Air Arabia сообщала о приостановке рейсов до 14 июня в несколько стран, среди которых Россия, Азербайджан, Армения, Грузия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. Это решение связано с эскалацией конфликта между Израилем и Ираном.

Анастасия Никонорова
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