Авиакомпания Air Arabia приостановила регулярные рейсы в Россию до 20 июня
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SLSK Photography
Авиакомпания Air Arabia объявила об отмене своих регулярных рейсов в Россию до 20 июня включительно. Эта информация размещена на официальном сайте компании.
«В связи со сложившейся ситуацией и закрытием воздушного пространства авиакомпания Air Arabia приостановила все полёты в Россию до пятницы 20 июня включительно», — говорится в сообщении.
Бюджетный перевозчик Air Arabia осуществляет рейсы из Шарджи, Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы в такие российские города, как Москва, Екатеринбург, Казань, Самара, Сочи и Уфа.
Ранее Air Arabia сообщала о приостановке рейсов до 14 июня в несколько стран, среди которых Россия, Азербайджан, Армения, Грузия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. Это решение связано с эскалацией конфликта между Израилем и Ираном.