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Регион
16 июня, 09:27

Стала известна дата прощания с погибшим в ДТП 20-кратным чемпионом по мотогонкам

Уфа будет прощаться с чемпионом мира по мотогонкам на льду Красниковым 17 июня

Николай Красников. Обложка © Telegram / Руслан Хабибов

Николай Красников. Обложка © Telegram / Руслан Хабибов

Уфа готовится к прощанию с легендой мирового мотоспорта. Многократного чемпиона мира по гонкам на льду Николая Красникова, трагически ушедшего из жизни в результате дорожно-транспортного происшествия, проводят в последний путь во вторник, 17 июня.

«Прощание с Николаем Олеговичем пройдёт 17 июня в 15:00 часов (13:00 мск) в спортивной школе имени Н. Гастелло Республики Башкортостан», — рассказал глава Минспорта Башкортостана Руслан Хабибов.

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Напомним, что сегодняшней ночью трагически погиб выдающийся уфимский мотогонщик Николай Красников. Он попал в аварию с участием двух грузовиков в Кушнаренковском районе Башкирии, сам он ехал на легковой. Спортсмен восемь раз выиграл чемпионат мира по гонкам на льду.

Владимир Озеров
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