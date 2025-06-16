Стала известна дата прощания с погибшим в ДТП 20-кратным чемпионом по мотогонкам

Уфа готовится к прощанию с легендой мирового мотоспорта. Многократного чемпиона мира по гонкам на льду Николая Красникова, трагически ушедшего из жизни в результате дорожно-транспортного происшествия, проводят в последний путь во вторник, 17 июня.

Напомним, что сегодняшней ночью трагически погиб выдающийся уфимский мотогонщик Николай Красников. Он попал в аварию с участием двух грузовиков в Кушнаренковском районе Башкирии, сам он ехал на легковой. Спортсмен восемь раз выиграл чемпионат мира по гонкам на льду.