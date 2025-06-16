Стала известна дата прощания с погибшим в ДТП 20-кратным чемпионом по мотогонкам
Уфа будет прощаться с чемпионом мира по мотогонкам на льду Красниковым 17 июня
Николай Красников. Обложка © Telegram / Руслан Хабибов
Уфа готовится к прощанию с легендой мирового мотоспорта. Многократного чемпиона мира по гонкам на льду Николая Красникова, трагически ушедшего из жизни в результате дорожно-транспортного происшествия, проводят в последний путь во вторник, 17 июня.
«Прощание с Николаем Олеговичем пройдёт 17 июня в 15:00 часов (13:00 мск) в спортивной школе имени Н. Гастелло Республики Башкортостан», — рассказал глава Минспорта Башкортостана Руслан Хабибов.
Напомним, что сегодняшней ночью трагически погиб выдающийся уфимский мотогонщик Николай Красников. Он попал в аварию с участием двух грузовиков в Кушнаренковском районе Башкирии, сам он ехал на легковой. Спортсмен восемь раз выиграл чемпионат мира по гонкам на льду.