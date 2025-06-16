Смертоносный русский «квартет» превратил в кладбища учебный центр ВСУ и оборонный завод
МО РФ: ВС России ударили по учебному центру ВСУ и украинскому предприятию ВПК
Российский истребитель Су-57. Фото © Пресс-служба «ПАО «ОАК»
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, учебному центру ВСУ и радиолокационным станциям (РЛС) ПВО. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, учебному центру ВСУ, радиолокационным станциям противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.
Кроме того, ВС России атаковали цеха сборки, хранения и пункты управления ударными БПЛА. Разгромить также удалось склады дронов, взрывчатых веществ и материальных средств. В результате ударов были уничтожены пункты временной дислокации подразделений украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 156 районах.
Ранее стало известно, что в Никопольском районе Днепропетровской области Незалежной было атаковано промышленное предприятие. Также возник пожар на предприятии в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. На место уже приехали экстренные службы. Никакой дополнительной информации больше не приводится.