Смертоносный русский «квартет» превратил в кладбища учебный центр ВСУ и оборонный завод

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, учебному центру ВСУ и радиолокационным станциям (РЛС) ПВО. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, учебному центру ВСУ, радиолокационным станциям противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВС России атаковали цеха сборки, хранения и пункты управления ударными БПЛА. Разгромить также удалось склады дронов, взрывчатых веществ и материальных средств. В результате ударов были уничтожены пункты временной дислокации подразделений украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 156 районах.