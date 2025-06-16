ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 09:47

Смертоносный русский «квартет» превратил в кладбища учебный центр ВСУ и оборонный завод

МО РФ: ВС России ударили по учебному центру ВСУ и украинскому предприятию ВПК

Российский истребитель Су-57. Фото © Пресс-служба «ПАО «ОАК»

Российский истребитель Су-57. Фото © Пресс-служба «ПАО «ОАК»

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, учебному центру ВСУ и радиолокационным станциям (РЛС) ПВО. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, учебному центру ВСУ, радиолокационным станциям противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВС России атаковали цеха сборки, хранения и пункты управления ударными БПЛА. Разгромить также удалось склады дронов, взрывчатых веществ и материальных средств. В результате ударов были уничтожены пункты временной дислокации подразделений украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 156 районах.

Новости СВО. Освобождена Малиновка, ВС РФ продвинулись к Мирополью, США забирают у ВСУ свои системы ПВО, 16 июня
Новости СВО. Освобождена Малиновка, ВС РФ продвинулись к Мирополью, США забирают у ВСУ свои системы ПВО, 16 июня

Ранее стало известно, что в Никопольском районе Днепропетровской области Незалежной было атаковано промышленное предприятие. Также возник пожар на предприятии в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. На место уже приехали экстренные службы. Никакой дополнительной информации больше не приводится.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar