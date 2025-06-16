News Media Holding вручил награду в спецноминации на фестивале «ВТЕМЕ» в Москве

Российская компания News Media Holding, развивающая топовые проекты в медиасфере (новостной сайт Life.ru, телеграм-каналы SHOT и Mash и другие) вручила специальную премию медиацентру «Синегории» (Москва) и проекту GEEK TIME. Награждение прошло в рамках столичного фестиваля молодёжных медиа «ВТЕМЕ», который состоялся с 11 по 13 июня в ККЗ «Мосфильм» при поддержке VK.

«Фестиваль «ВТЕМЕ» посвящён привлечению внимания молодёжи к современным инструментам создания и продвижения контента, а также развитию новых талантов в сфере медиа. Проект открывает перед участниками новые возможности для карьерного роста и сотрудничества в медиаиндустрии», — рассказали организаторы фестиваля.

Событие собрало более 600 участников из 129 городов России. Участники смогли посетить мастер-класс от автора бестселлера «Пиши, сокращай» Максима Ильяхова, встретиться с известной телеведущей Яной Чуриковой, послушать массу лекций, тренингов и обменяться опытом. Директор фестиваля, режиссёр, продюсер и член Академии Российского телевидения Антон Михалёв отметил, что работы ребят на конкурсе оценивали профессионалы своего дела.

В составе жюри — известные специалисты медиа: Лев Макаров (директор телеканала СТС Kids), Татьяна Цыварева (генеральный телепродюсер телеканала «Мульт»), Борис Мокроусов (директор департамента VK Creative), Кирилл Емельянов (директор по производству телеканала «СОЛНЦЕ»), Никита Ничкалюк (директор по маркетингу ВКонтакте) и Кирилл Диденок (DIDENOK TEAM и DNK Music). Именно они определили победителей в шести основных номинациях — это дети из разных регионов России.

Лучший социальный медиапроект: «Донские ястребы. Футбол на колясках», Медиацентр «Игра в объективе» (Ростов-на-Дону).

Лучший развлекательный медиапроект: «Околофутбола», Школа кино и телевидения «ШКИТ - Екатеринбург» (Екатеринбург).

Лучший познавательный/образовательный медиапроект: «Словарный запас», медиастудия «Один дома» (Нижний Новгород).

Лучший игровой фильм: «Танцы и цветы», Студия творческого мышления «YOUMEDIA» (Санкт-Петербург).

Лучший новостной репортаж: «ЦУ Е ФА: впервые в Смоленске!», Смоленская студия «ТИ’ВИ» (Смоленск).

Лучший новостной выпуск: «Шконовости с Катей Евдаковой», Телевидение школы 1210 (Москва).

Помимо основных наград участников фестиваля ждало множество специальных призов. Организаторы отметили многогранность талантов конкурсантов и постарались выделить лучшее в каждом представленном проекте.