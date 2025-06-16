ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 10:00

В Кремле анонсировали международный разговор Путина

Песков: Путин сегодня проведёт международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин сегодня проведёт международный телефонный разговор. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Совсем скоро мы дадим сообщение о международном телефонном разговоре», — уточнил спикер Кремля.

Стало известно о планах Путина встретиться с иностранными журналистами перед ПМЭФ
Стало известно о планах Путина встретиться с иностранными журналистами перед ПМЭФ

Отметим, что накануне Владимир Путин направил телеграмму главе КНР Си Цзиньпину. В своём послании российский лидер поздравил китайского коллегу по случаю его 72-летия, пожелав ему всего самого лучшего.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar