В Кремле анонсировали международный разговор Путина

Президент России Владимир Путин сегодня проведёт международный телефонный разговор. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Стало известно о планах Путина встретиться с иностранными журналистами перед ПМЭФ

Стало известно о планах Путина встретиться с иностранными журналистами перед ПМЭФ

Отметим, что накануне Владимир Путин направил телеграмму главе КНР Си Цзиньпину. В своём послании российский лидер поздравил китайского коллегу по случаю его 72-летия, пожелав ему всего самого лучшего.