В Кремле анонсировали международный разговор Путина
Песков: Путин сегодня проведёт международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин сегодня проведёт международный телефонный разговор. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Совсем скоро мы дадим сообщение о международном телефонном разговоре», — уточнил спикер Кремля.
Отметим, что накануне Владимир Путин направил телеграмму главе КНР Си Цзиньпину. В своём послании российский лидер поздравил китайского коллегу по случаю его 72-летия, пожелав ему всего самого лучшего.