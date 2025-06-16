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16 июня, 10:08

«Снимаюсь»: Звезда «Полицейского с Рублёвки» вышел на связь после сообщений о приступе

Актёр Роман Попов опроверг сообщения о госпитализации из-за судорожного приступа

Роман Попов. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Роман Попов. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Известный российский актёр Роман Попов, получивший широкую популярность после выхода сериала «Полицейский с Рублёвки», заявил, что продолжает участвовать в съёмках. Он дал комментарий 360.ru после появление новости, что у артиста якобы случился приступ.

«Всё прокомментирует мой агент, звоните ему. Я на смене, снимаюсь», — подчеркнул Попов.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что артист якобы перенёс судорожный приступ. Врачам удалось привести Попова в чувство. Медики предложили артисту госпитализацию, однако тот отказался. Стало известно, что первые приступы у актёра произошли ещё в 2018 году.

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Ранее Life.ru сообщал, что Меган Маркл после родов столкнулась с редким недугом, который приводит к судорогам и смерти. Герцогине Сассекской диагностировали послеродовую преэклампсию.

Борис Эльфанд
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