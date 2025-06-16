«Снимаюсь»: Звезда «Полицейского с Рублёвки» вышел на связь после сообщений о приступе

Известный российский актёр Роман Попов, получивший широкую популярность после выхода сериала «Полицейский с Рублёвки», заявил, что продолжает участвовать в съёмках. Он дал комментарий 360.ru после появление новости, что у артиста якобы случился приступ.

«Всё прокомментирует мой агент, звоните ему. Я на смене, снимаюсь», — подчеркнул Попов.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что артист якобы перенёс судорожный приступ. Врачам удалось привести Попова в чувство. Медики предложили артисту госпитализацию, однако тот отказался. Стало известно, что первые приступы у актёра произошли ещё в 2018 году.