«Снимаюсь»: Звезда «Полицейского с Рублёвки» вышел на связь после сообщений о приступе
Актёр Роман Попов опроверг сообщения о госпитализации из-за судорожного приступа
Роман Попов. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Известный российский актёр Роман Попов, получивший широкую популярность после выхода сериала «Полицейский с Рублёвки», заявил, что продолжает участвовать в съёмках. Он дал комментарий 360.ru после появление новости, что у артиста якобы случился приступ.
«Всё прокомментирует мой агент, звоните ему. Я на смене, снимаюсь», — подчеркнул Попов.
Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что артист якобы перенёс судорожный приступ. Врачам удалось привести Попова в чувство. Медики предложили артисту госпитализацию, однако тот отказался. Стало известно, что первые приступы у актёра произошли ещё в 2018 году.
Ранее Life.ru сообщал, что Меган Маркл после родов столкнулась с редким недугом, который приводит к судорогам и смерти. Герцогине Сассекской диагностировали послеродовую преэклампсию.