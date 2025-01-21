Паралич и боли: У звезды «Солдат» и «Полицейского с Рублёвки» нашли опасное заболевание

У звезды «Солдат» и «Полицейского с Рублёвки» Бориса Эстрина резко ухудшилось состояние. По сведениям SHOT, у актёра отнимаются ноги на фоне сахарного диабета.

55-летний Борис Исаакович обратился к медикам, которым пожаловался на онемение, сильную усталость в мышцах ног. Он рассказал врачу, что ему трудно и больно передвигаться, буквально отнимаются ноги, серьёзно нарушена их чувствительность. После обследования врачи диагностировали у него сахарный диабет второго типа с осложнениями, а также — нарушения работы центральной нервной системы.

Кроме того, Эстрин мучается от постоянных болей и головокружений, испытывает вялость и слабость. При диабете второго типа существует риск некроза костей и суставов, а также разрушения глубоких тканей и нервных волокон.