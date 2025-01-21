Паралич и боли: У звезды «Солдат» и «Полицейского с Рублёвки» нашли опасное заболевание
У актёра «Солдат» и «Полицейского с Рублёвки» Эстрина резко ухудшилось состояние
Актёр Борис Эстрин. Фото © kino-teatr.ru
У звезды «Солдат» и «Полицейского с Рублёвки» Бориса Эстрина резко ухудшилось состояние. По сведениям SHOT, у актёра отнимаются ноги на фоне сахарного диабета.
55-летний Борис Исаакович обратился к медикам, которым пожаловался на онемение, сильную усталость в мышцах ног. Он рассказал врачу, что ему трудно и больно передвигаться, буквально отнимаются ноги, серьёзно нарушена их чувствительность. После обследования врачи диагностировали у него сахарный диабет второго типа с осложнениями, а также — нарушения работы центральной нервной системы.
Кроме того, Эстрин мучается от постоянных болей и головокружений, испытывает вялость и слабость. При диабете второго типа существует риск некроза костей и суставов, а также разрушения глубоких тканей и нервных волокон.
А 10 января после борьбы с агрессивной формой рака ушла из жизни Евгения Добровольская. Церемония прощания с актрисой прошла 14 января в МХТ имени Чехова, где её провожали близкие, друзья и коллеги. За 33 года артистка сыграла на сцене МХТ десятки главных ролей, также она известна по фильмам «Артистка», «Небесный суд», «Ирония судьбы. Продолжение», «Механическая сюита», сериалам «Участок», «Белая гвардия», «Охота на изюбря» и десяткам других.