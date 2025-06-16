Песков: Россия решительно осуждает проявления терроризма в любой форме

Россия жёстко осуждает любые формы терроризма и намерена продолжать непримиримую борьбу с ними. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, все эпизоды борьбы с террористами лежат в основе того опыта, который наработала Россия в данной области.

«И, разумеется, Россия, как и многие страны в этом мире, сталкивается с различными проявлениями терроризма. Мы решительно осуждаем проявления терроризма в любой форме и намерены дальше бескомпромиссно с ними бороться», — сказал представитель Кремля.