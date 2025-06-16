Комличенко в пролёте: РФС запретил «Локомотиву» регистрировать новых футболистов

Клубу необходимо исправить недочёты в течение месяца, иначе команда не сможет заявить ни одного новичка к началу чемпионата. Ситуация особенно неприятна для Комличенко, который недавно перешёл из «Ростова». Помимо зарплаты в 7 миллионов рублей в месяц, он рассчитывал на бонусы за результативность, но теперь его участие в матчах под вопросом.