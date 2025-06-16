Комличенко в пролёте: РФС запретил «Локомотиву» регистрировать новых футболистов
SHOT: Комличенко может зависнуть в «трансферном окне» из-за бана «Локомотива»
Обложка © Telegram / ФК «Локомотив» Москва
Футбольный московский «Локомотив» столкнулся с серьёзными проблемами: клубу запрещено регистрировать новых игроков из-за ошибок в документах при лицензировании. Приобретённый недавно нападающий Николай Комличенко рискует остаться вне игры на весь сезон, сообщает Telegram-канал SHOT.
Клубу необходимо исправить недочёты в течение месяца, иначе команда не сможет заявить ни одного новичка к началу чемпионата. Ситуация особенно неприятна для Комличенко, который недавно перешёл из «Ростова». Помимо зарплаты в 7 миллионов рублей в месяц, он рассчитывал на бонусы за результативность, но теперь его участие в матчах под вопросом.
Ранее стало известно, что в сентябре 2025 года российская сборная может принять участие в паре товарищеских матчей. Инициативу по организации данного мероприятия проявил Российский футбольный союз. С кем конкретно сыграет РФ и где пройдут матчи — неизвестно, представители РФС пока что данную информацию не комментируют.