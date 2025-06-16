Участница Pussy Riot сбежала из России, оставив крупные долги
«Постньюс»: Участница Pussy Riot Алёхина оставила в РФ долги на 230 тысяч рублей
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В России возбуждено шесть исполнительных производств в отношении участницы группы Pussy Riot Марии Алёхиной, уехавшей из страны в мае 2022 года. По данным «Постньюс», на ней числится общий долг в размере 230 тысяч рублей.
Несмотря на значительную сумму задолженности, банковские счета Алёхиной не заблокированы. В настоящее время она объявлена в федеральный розыск. Проживает Алёхина в Исландии, где в 2023 году получила гражданство по решению местного парламента.
Напомним, Алёхина вместе с муниципальным депутатом Басманного района Москвы Людмилой Штейн проходила по делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции в Москве. Суд дал ей год ограничения свободы. Позже Алёхиной заменили меру на реальный срок. Она должна была провести в колонии общего режима три недели. Тем не менее участница Pussy Riot не явилась на заседание, а МВД РФ объявило её в розыск. Однако Алёхиной удалось скрыться от пристальной слежки правоохранительных органов и сбежать из дома в форме курьера.