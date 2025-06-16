«Мясной клей» обнаружили в твороге российского производителя

В твороге «Актанышского молочного комбината» выявлена микробная трансглутаминаза, известная как «мясной клей». Её регулярное употребление может негативно сказаться на иммунитете и работе кишечника, а также увеличить риск онкологических заболеваний, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Кроме того, экспертиза показала наличие следов антибиотиков в сливочном масле «7 Утра» и сыре «Первая линия». Во втором образце обнаружили натамицин — консервант, способный нарушить работу желудочно-кишечного тракта. Помимо этого, в масле «Озерецкого молочного комбината» зафиксировано превышение допустимого уровня дрожжей и плесневых грибов. Подобные нарушения могут привести к дисбактериозу и расстройству кишечника.