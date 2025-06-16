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16 июня, 12:51

«Мясной клей» обнаружили в твороге российского производителя

SHOT ПРОВЕРКА: В твороге «Актанышского молочного комбината» найден мясной клей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mariya Surmacheva

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mariya Surmacheva

В твороге «Актанышского молочного комбината» выявлена микробная трансглутаминаза, известная как «мясной клей». Её регулярное употребление может негативно сказаться на иммунитете и работе кишечника, а также увеличить риск онкологических заболеваний, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Кроме того, экспертиза показала наличие следов антибиотиков в сливочном масле «7 Утра» и сыре «Первая линия». Во втором образце обнаружили натамицин — консервант, способный нарушить работу желудочно-кишечного тракта. Помимо этого, в масле «Озерецкого молочного комбината» зафиксировано превышение допустимого уровня дрожжей и плесневых грибов. Подобные нарушения могут привести к дисбактериозу и расстройству кишечника.

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Трансглютаминаза, или «мясной клей», — это фермент, который используется для улучшения текстуры продуктов. Ранее врач объяснила Life.ru, в чём заключается опасность «мясного клея».

Александра Мышляева
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