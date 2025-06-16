Стримерша из Петербурга задержана за сожжение паспорта на камеру
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Стримерша из Санкт-Петербурга по имени Александра, которая во время трансляции сожгла российский паспорт, объясняется теперь перед сотрудниками в отделении полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Теперь 24-летняя блогерша объясняет свой поступок сотрудникам полиции. Ей грозит статья за надругательство над официальной символикой РФ. Канал с её спорным контентом уже прикрыли.
Напомним, что ранее блогерша решила в прямом эфире сжечь свой паспорт, потому что она устала работать. Уже на трансляции она понимала, что ей за такие выходки будет грозить наказание, но решения своего не изменила.