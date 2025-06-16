Стримерша из Петербурга задержана за сожжение паспорта на камеру

Стримерша из Санкт-Петербурга по имени Александра, которая во время трансляции сожгла российский паспорт, объясняется теперь перед сотрудниками в отделении полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Теперь 24-летняя блогерша объясняет свой поступок сотрудникам полиции. Ей грозит статья за надругательство над официальной символикой РФ. Канал с её спорным контентом уже прикрыли.