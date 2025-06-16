ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 00:54

В Санкт-Петербурге блогерша сожгла паспорт в прямом эфире, чтобы не работать

В Санкт-Петербурге девушка привлекла внимание правоохранительных органов, решив сжечь свой паспорт в прямом эфире. В видео она заявила, что не хочет работать и готова к задержанию.

«Это мой паспорт, и я его сейчас сожгу. Выезжайте за мной. Я надеюсь, вы выйдете за мной до того момента, как мне надо будет идти на работу», – произнесла она, обращаясь к полиции.

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что девушка уже разыскивается. Правоохранители обнаружили запись инцидента во время мониторинга и усмотрели в действиях блогерши признаки хулиганства и надругательства над государственной символикой.

Россиянам напомнили о наказании за передачу паспорта в залог
Россиянам напомнили о наказании за передачу паспорта в залог

Ранее Life.ru писал, что другая блогерша из Петербурга подтёрлась паспортом, как туалетной бумагой, запечатлев всё на видео. Вскоре девушку задержали. Её подельницу также отправили в СИЗО.

Обложка © Telegram / Петербургская полиция

Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar