В Санкт-Петербурге блогерша сожгла паспорт в прямом эфире, чтобы не работать
В Санкт-Петербурге девушка привлекла внимание правоохранительных органов, решив сжечь свой паспорт в прямом эфире. В видео она заявила, что не хочет работать и готова к задержанию.
«Это мой паспорт, и я его сейчас сожгу. Выезжайте за мной. Я надеюсь, вы выйдете за мной до того момента, как мне надо будет идти на работу», – произнесла она, обращаясь к полиции.
Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что девушка уже разыскивается. Правоохранители обнаружили запись инцидента во время мониторинга и усмотрели в действиях блогерши признаки хулиганства и надругательства над государственной символикой.
Ранее Life.ru писал, что другая блогерша из Петербурга подтёрлась паспортом, как туалетной бумагой, запечатлев всё на видео. Вскоре девушку задержали. Её подельницу также отправили в СИЗО.
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