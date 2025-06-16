В Санкт-Петербурге блогерша сожгла паспорт в прямом эфире, чтобы не работать

В Санкт-Петербурге девушка привлекла внимание правоохранительных органов, решив сжечь свой паспорт в прямом эфире. В видео она заявила, что не хочет работать и готова к задержанию.

«Это мой паспорт, и я его сейчас сожгу. Выезжайте за мной. Я надеюсь, вы выйдете за мной до того момента, как мне надо будет идти на работу», – произнесла она, обращаясь к полиции.