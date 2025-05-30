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30 мая, 12:14

Операторшу-порноактрису, снявшую скандальное видео с паспортом, отправили под стражу

В Петербурге отправили в СИЗО подругу подтиравшейся паспортом РФ блогерши

Ольга Брынева. Обложка © Telegram/ Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ольга Брынева. Обложка © Telegram/ Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Операторшу скандального видео, на котором вебкамщица Алёна Васильева подтирается паспортом РФ, отправили в СИЗО. Теперь 22-летней Ольге Брынцевой вменяют уголовное дело по статье о хулиганстве, она пробудет в СИЗО до 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Васильева, демонстративно, позируя на камеру мобильного телефона, находившегося у Брынцевой, осуществляющей видеозапись, стала выражаться грубой нецензурной бранью, помочилась на паспорт гражданина РФ. <...> Далее, Васильева и Брынцева опубликовали указанную видеозапись в мессенджере Telegram, предоставив доступ к её просмотру широкому кругу лиц, тем самым явно выразили своё неуважение к обществу, в лице граждан Российской Федерации», — указали в пресс-службе.

Помимо операторской работы Ольга Брынцова ещё и занимается съёмками в порно. Она размещала откровенные и извращенные ролики в закрытом телеграм-канале, за который взимала плату. Главная звезда ролика тоже отправлена в СИЗО до 28 июля.

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Любительница экспериментов из Петербурга засунула в себя губку, чтобы заниматься сексом «в эти дни»

Напомним, что треш-стримерша Алёночка из Санкт-Петербурга опубликовала видео, в котором использовала паспорт гражданина России в качестве туалетной бумаги. Позже, возможно осознав последствия своих действий или получив предупреждение от разумных подписчиков, она удалила ролик. В итоге от задержания её это не спасло и она попалась в руки правоохранительных органов. Извиняться перед людьми девушка решила в слезах. Вскоре после этого в МВД вызвали и операторшу видеоролика.

Полина Никифорова
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