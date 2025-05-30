Операторшу-порноактрису, снявшую скандальное видео с паспортом, отправили под стражу

Операторшу скандального видео, на котором вебкамщица Алёна Васильева подтирается паспортом РФ, отправили в СИЗО. Теперь 22-летней Ольге Брынцевой вменяют уголовное дело по статье о хулиганстве, она пробудет в СИЗО до 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Васильева, демонстративно, позируя на камеру мобильного телефона, находившегося у Брынцевой, осуществляющей видеозапись, стала выражаться грубой нецензурной бранью, помочилась на паспорт гражданина РФ. <...> Далее, Васильева и Брынцева опубликовали указанную видеозапись в мессенджере Telegram, предоставив доступ к её просмотру широкому кругу лиц, тем самым явно выразили своё неуважение к обществу, в лице граждан Российской Федерации», — указали в пресс-службе.