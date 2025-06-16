«Самая счастливая жена»: Аврора Киба намекнула, что больше не невеста Лепса
Аврора Киба назвала себя женой, подогрев интерес к статусу их отношений с Лепсом
Молодая 19-летняя невестка Григория Лепса спровоцировала слухи о свадьбе с 62-летним исполнителем, назвав себя в соцсетях «счастливой женой». Аврора Киба опубликовала видео, в котором танцует с певцом в эффектном лимонно-чёрном платье. Ролик она сопроводила подписью, которая многими была воспринята как подтверждение брака.
Григорий Лепс со своей молодой невестой Авророй Кибой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avrorakiba
«Самая счастливая жена — не та, которая получила самого лучшего мужа, а та, которая сделала лучшее из того, что ей удалось получить», — написала девушка.
Помимо этого, Аврора разместила ролик, где Лепс неожиданно подходит к ней сзади и касается груди, на что молодая супруга реагирует удивлённо, но радостно. Данные публикации вызвали широкий резонанс и подогрели интерес к отношениям пары.
Ранее сообщалось о переносе свадьбы Григория Лепса и Авроры Кибы, запланированной на лето. Причиной назывались финансовые трудности певца, связанные с крупным кредитом в размере 300 миллионов рублей. Утверждалось, что эти средства были направлены на открытие нового элитного бара. По словам коллег Лепса, финансирование бизнес-проекта сделало проведение свадебного торжества невозможным в ближайшее время. Сама Аврора Киба подтверждала отсутствие подготовки к бракосочетанию.
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avrorakiba