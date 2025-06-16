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16 июня, 11:37

Горящую многоэтажку в Подмосковье сняли на видео

Пожарные спасли 15 человек из горящей многоэтажки в Подольске

Обложка © Telegram / МЧС Московской области

Обложка © Telegram / МЧС Московской области

На улице Давыдова в Подольске произошёл пожар в 14-этажном жилом доме. Возгорание началось в квартире на восьмом этаже. Пожарные оперативно прибыли на место и приступили к тушению, эвакуации и спасению жильцов. Звенья газодымозащитной службы спасли 15 человек, ещё 20 — эвакуировали. По данным регионального МЧС, трое пострадавших обратились за медицинской помощью.

В Подмосковье пожарные МЧС России спасли 15 человек. Видео © Telegram / МЧС Московской области

«На месте работают 20 сотрудников МЧС России и 4 единицы техники», — говорится в сообщении МЧС.

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Ранее Life.ru сообщал, что пожарные ликвидировали возгорание на складе с бытовой продукцией в Якутске. По предварительной информации, пожар возник из-за неисправности в электросети. На месте работали 58 спасателей и 8 единиц спецтехники.

Александра Мышляева
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