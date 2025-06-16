Горящую многоэтажку в Подмосковье сняли на видео

На улице Давыдова в Подольске произошёл пожар в 14-этажном жилом доме. Возгорание началось в квартире на восьмом этаже. Пожарные оперативно прибыли на место и приступили к тушению, эвакуации и спасению жильцов. Звенья газодымозащитной службы спасли 15 человек, ещё 20 — эвакуировали. По данным регионального МЧС, трое пострадавших обратились за медицинской помощью.