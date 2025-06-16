Опубликовано фото «паспорта России будущего» с ID-страницей и богатырями

В соцсетях завирусился проект «Нового паспорта России». Прототип обновлённого варианта документа есть в распоряжении Life.ru.

ID-страница. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой агентства ATLAS

«Московская» страница в обновлённом паспорте. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой агентства ATLAS

Авторы завирусившегося в Сети документа — агентство ATLAS — предлагают объединить внутренний и загранпаспорт в одном документе, а также внести в паспорт QR-код, дающий доступ к персональным данным владельца (адрес регистрации, группа крови, хронические заболевания). А на страницах документа есть отсылки к поп-культуре (Маша и Медведь, былинные богатыри), а также упоминания великих деятелей: художников (Репин, Малевич), учёных (Курчатов, Менделеев), космонавтов и разработчиков отечественных игр.

Персональная страница. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой агентства ATLAS

Пока проект «паспорта России будущего» находится на самой ранней стадии, но его создатели намерены поднять вопрос на встрече с Комитетом Госдумы по госстроительству.