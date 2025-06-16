В Венгрии опубликовали видео с мужчиной в багажнике в знак протеста против вступления Украины в ЕС
Венгерская оппозиция осудила ролик соратницы Орбана о вступлении Украины в ЕС
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Szentkirályi Alexandra
Бывший пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Александра Сенткирайи опубликовала видео, где утверждается, что членство Украины в ЕС приведёт к росту торговли людьми и наркоторговли. Ролик снят на фоне связанного мужчины, лежащего в багажнике автомобиля. Как выяснил Telex, этот человек является сотрудником аппарата венгерского премьер-министра.
Венгерский ролик против вступления Украины в ЕС. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Szentkirályi Alexandra
Депутат от оппозиционной партии Momentum Ференц Геленчер заявил, что намерен подать заявление в полицию в связи с публикацией Сенткирайи, назвав её действия неприемлемыми.
Сенткирайи занимала пост пресс-секретаря Орбана с 2020 по 2024 год. В 2024 году она баллотировалась на пост мэра Будапешта от правящей партии, но позже сняла свою кандидатуру в пользу другого представителя власти.
Ранее Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского в отсутствии благодарности и излишней надменности, заявив, что Венгрия не собирается поддерживать Киев так, как это делают западноевропейские государства. По словам премьер-министра, Будапешт придерживается собственного мнения об Украине и не намерен слепо следовать курсу ЕС. Кроме того, он категорически исключил возможность поддержки со стороны Венгрии вступления Украины в Европейский союз.