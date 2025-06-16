В Венгрии опубликовали видео с мужчиной в багажнике в знак протеста против вступления Украины в ЕС

Бывший пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Александра Сенткирайи опубликовала видео, где утверждается, что членство Украины в ЕС приведёт к росту торговли людьми и наркоторговли. Ролик снят на фоне связанного мужчины, лежащего в багажнике автомобиля. Как выяснил Telex, этот человек является сотрудником аппарата венгерского премьер-министра.

Венгерский ролик против вступления Украины в ЕС. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Szentkirályi Alexandra

Депутат от оппозиционной партии Momentum Ференц Геленчер заявил, что намерен подать заявление в полицию в связи с публикацией Сенткирайи, назвав её действия неприемлемыми.

Сенткирайи занимала пост пресс-секретаря Орбана с 2020 по 2024 год. В 2024 году она баллотировалась на пост мэра Будапешта от правящей партии, но позже сняла свою кандидатуру в пользу другого представителя власти.