Россия потребует от Украины утилизировать оружие, переданное странами Запада. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, Киев должен гарантировать, что избавится от западных поставок.

«Разумеется, все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. Они должны быть сокращены, утилизированы, причём гарантированно», — подчеркнул дипломат.

Он также отметил в интервью газете «Известия», что безумная накачка Украины оружием создаёт угрозу безопасности для самого Запада. Грушко напомнил, как в руки моджахедов в Афганистане попали американские ракеты Stinger. Дипломат подчеркнул, что его удивляет степень безрассудства тех политиков, которые продолжают поставлять оружие на Украину, с учётом всех коррупционных схем и чёрных рынков.