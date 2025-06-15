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15 июня, 07:51

Поражение на трёх фронтах: Кнайсль объявила о тотальной победе России над Западом

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: План Запада победить Россию полностью провалился

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

План Запада победить Россию полностью провалился, уверена бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. По её словам, западные страны намеревались сокрушить РФ по трём направлениям, в том числе нанести поражение на поле боя, накачивая оружием Украину.

Второй пункт предполагал разрушение экономики России и её откат в средневековье, для чего были введены десятки тысяч санкций. Третье направление — смена власти. Для этого Запад пытался спровоцировать народ на бунт с помощью санкций и финансирования оппозиции. Однако в итоге он сам потерпел поражение по всем трём пунктам, подчеркнула экс-дипломат.

«По моему мнению, Россия уже одержала победу. Она не проиграла на поле боя. Она экономически не уничтожена. Люди в России не поднялись ни на какие бунты против своего правительства, как надеялись западные политики в 2022 году», — цитирует экс-главу МИД Австрии «Царьград».

Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в СВО
Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в СВО

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, в чём выражается бессмертие России. По словам главы государства, бессмертие русского народа и России выражается в её победах. При этом бойцы СВО прокладывают путь к будущим победам России, уверен политик.

Борис Эльфанд
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