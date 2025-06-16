Певец Элвин Грей с трудом передвигается из-за мучительной болезни
Певец Грей сообщил, что последние полгода давал концерты через боль из-за грыжи
Элвин Грей. Обложка © VK / Элвин Грей
Российский певец Элвин Грей (настоящее имя — Радик Юльякшин) рассказал поклонникам, что последние полгода давал концерты, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем. По его словам, ему диагностировали межпозвоночную грыжу, из-за которой музыкант чувствует невыносимые боли во время движения. Об этом он сообщил в соцсети.
«Я сейчас на лечении грыжи на позвоночнике, так я полгода отработал. Тяжеловато было, но, думаю, за лето полечим», — отметил Грей.
Певец признался, что последние месяцы купировал боль процедурами, которые давали временное облегчение, сейчас он намерен навсегда распрощаться с болезнью. Грей пояснил, что заболевание очень мешает ему свободно двигаться по сцене, однако диагноз был поставлен не сразу. Музыкант стал внимательнее относиться к своему здоровью после того, как у него возникли проблемы со слухом, что привело к длительному лечению. Поэтому он принял решение больше не игнорировать никакие боли в организме.
Ранее певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил, что не привязывается к определённому месту жительства, так как считает домом всю страну. По его словам, он не хочет покупать квартиру в Москве, так как много времени проводит в гастрольных поездках.