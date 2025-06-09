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9 июня, 11:47

«Мой дом — вся Россия»: Shaman раскрыл, почему не торопится покупать квартиру в Москве

Певец Shaman заявил, что не покупает квартиру из-за тяги к творческой свободе

Певец Shaman. Обложка © Life.ru

Певец Shaman. Обложка © Life.ru

Певец Shaman (Ярослав Дронов) не привязывается к определённому месту жительства, так как считает домом всю страну. Об этом заслуженный артист РФ заявил в беседе с Пятым каналом.

Певец Shaman рассказал, почему не покупает квартиру в Москве. Видео © Пятый канал

«Вообще, мой дом — вся Россия», — отметил Дронов.

Артист отметил, что не спешит обзаводиться собственным жильём, так как в Москве бывает редко. Большую часть графика певец работает над новыми проектами и путешествует с гастролями. Shaman дополнил, что свобода для него превыше места, куда можно вернуться.

«Знаете, такая есть фраза о том, что художник должен быть голодным, свободным. Здесь в этом тоже есть определённая романтика, на мой взгляд», — пояснил артист.

Также Дронов отметил, что родной уголок можно обрести, если рядом есть близкий соратник. По его словам, дом — это люди, создающие в нём уют и атмосферу.

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Ранее Shaman рассказал, что дома Екатерина Мизулина окружает его заботой: готовит ему еду, а также следит, чтобы певец правильно питался и следил за своей формой. Сам артист берёт на себя остальные домашние обязанности — гуляет с собакой и отвечает за уборку. Кроме того, Shaman раскрыл, сколько концертов проводит за год.

Дарья Нарыкова
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