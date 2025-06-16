«Удобно слить»: Стало известно, почему Хаматова и Земфира* оказались в базе «Миротворца»

Актриса Чулпан Хаматова и певица Земфира*, которые покинули Россию, оказались в базе украинского сайта «Миротворец». Публицист и драматург Дмитрий Лекух раскрыл, почему артистки не смогли стать «своими» на Украине, несмотря на то, что поддержали политику Киева.

«Это знаменитый закон скорпионов, которые пожирают друг друга в банке. Для меня сложившаяся ситуация абсолютно не удивительна. Земфира* и Чулпан Хаматова поступили глупо, поэтому сейчас их удобно слить уплотняющемуся на Украине антирусскому ядру», — подчеркнул публицист в беседе с «Абзацем».

Эксперт счёл случившееся предсказуемой ситуацией. По его словам, на Украине не признают «хороших русских». Лекух дополнил, что главная цель РФ в настоящее время в рамках СВО — денацификация Украины.

Напомним, ранее стало известно, что Земфира* и Чулпан Хаматова попали в базу украинского «Миротворца». Актрисе приписали участие в попытках признать присоединение Крыма к России. А певица попала в базу из-за манипуляций с общественно значимой информацией и за «отрицание российской агрессии».