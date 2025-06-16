Видео с бегущей в укрытие израильтянкой набрало миллион за пару часов. Мужчины поймут — почему
Видео бегущей в укрытие израильтянки набрало более миллиона просмотров за 2 часа
В социальных сетях завирусился короткий ролик, снятый бегущей в укрытие израильтянкой во время иранских обстрелов. Видео было опубликовано ранним утром 15 июня и за полутора суток набрало более 13 миллионов просмотров. Причины такой популярности можно понять.
Израильтянка бежит в бомбоубежище. Видео © X / TheRoyalSerf
Комментарии к видео излишни. Отметим лишь, что несмотря на не самый подходящий для экстренной ситуации наряд, девушка не поддаётся панике и сохраняет позитивный настрой.
Ранее в Сети распространился ролик с иранской стороны. Во время израильских ударов по одному из городов республики маленький мальчик пытался сбивать ракеты ЦАХАЛ из игрушечной пушки.
Обложка (иллюстрация) © ТАСС / AP