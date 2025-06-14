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14 июня, 15:58

Мальчик из Ирана попал на видео, пытаясь сбивать ракеты ЦАХАЛ игрушечной пушкой

Мальчик из Ирана (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fotokon

Мальчик из Ирана (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fotokon

В ходе обстрела одного из иранских городов армией Израиля местный маленький мальчик пытался сбивать ракеты из игрушечной пушки. Кадры отважным парнишкой завирусились в социальных сетях.

Иранский мальчик пытается сбивать израильские ракеты, летящие на его город. Видео © X / Lebanon_John

Напомним, в ночь на 13 июня Иран подвергся масштабному авиаудару ЦАХАЛ. Иранская сторона сообщает о как минимум 78 погибших и более чем 320 раненых. Тегеран назвал атаку объявлением войны и в ночь на 14-е июня ответил массированным ракетным обстрелом. Обмен ударами продолжается и сейчас. Минувшей ночью ракета ЦАХАЛ ударила по жилому дому в Шахид Чамране, при этом погибли 60 человек, в том числе 20 детей. Также в армии Израиля заявили, что им удалось вывести из строя иранское ПВО в районе Тегерана и на западе страны, а это открывает небо над столицей Ирана для авиации ЦАХАЛ.

Израильский дрон снял на видео обнаружение и уничтожение ПВО в самом сердце Тегерана
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Юрий Лысенко
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